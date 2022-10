Zmumifikowane ciało mężczyzny w mieszkaniu, prawdopodobnie zmarł dwa lata temu

Dzielnicowy zapukał do drzwi mieszkania po tym, jak zaginięcie 40-letniego mężczyzny zgłosiła jedna z osób z rodziny. Gdy nikt nie otworzył drzwi, policjanci wezwali do pomocy strażaków. Ostatecznie udało im się dostać do mieszkania przez uchylone okno. Odnaleźli częściowo zmumifikowane zwłoki, których stan wskazywał na to, że mężczyzna zmarł nawet około dwóch lat temu.