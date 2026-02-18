Logo strona główna
Kraków

Biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii. Pierwszy taki proces

Tarnów kuria
Biskup przed sądem za zbyt późne zgłaszanie nadużyć seksualnych księży
Źródło: TVN24
Przed sądem stanie biskup tarnowski Andrzej Jeż oskarżony o to, że zbyt późno zgłaszał organom ścigania molestowanie nieletnich przez księży z jego diecezji. Jest to pierwsze takie postępowanie sądowe w Polsce.

Proces Andrzeja Jeża rozpocznie się w środę przed Sądem Rejonowym w Tarnowie. Biskup diecezji tarnowskiej został oskarżony przez prokuraturę o to, że nie zawiadomił niezwłocznie organów ścigania o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich poniżej 15. roku życia przez dwóch podległych mu księży – Stanisława P. i Tomasza K.

Akt oskarżenia w 2024 roku trafił do sądu.

Sędziowie znają biskupa, chcieli przekazać sprawę

Długo nie było jasne, gdzie i kiedy rozpocznie się proces.

Początkowo, w listopadzie 2024 roku, tarnowski sąd wystąpił do Sądu Najwyższego z inicjatywą przekazania sprawy innemu równorzędnemu organowi. Argumentował wówczas, że miejscowi sędziowie znają biskupa Andrzeja Jeża z organizowanych corocznie spotkań opłatkowych, które doprowadziły "nieraz do ścisłych relacji osobistych i towarzyskich", a to może budzić wątpliwości co do bezstronnego i obiektywnego rozpatrzenia sprawy.

Sąd Najwyższy oddalił jednak ten wniosek w grudniu 2024 roku. W uzasadnieniu wskazał, że bliskie relacje są podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie ze sprawy sędziego, któremu ją przydzielono, a nie cały sąd. Podkreślił też, że sąd nie może unikać spraw trudnych lub głośnych medialnie z powodu pełnionych przez oskarżonego funkcji. Gdyby to uniemożliwiało sprawiedliwe rozstrzygnięcie – zauważył SN – stawiałoby w ogóle pod znakiem zapytania możliwość sądzenia w mniejszych miejscowościach lokalnych prominentów. Zaznaczył, że sąd rejonowy w Tarnowie jest zdolny do orzekania "bezstronnego, opartego na przepisach i wolnego od jakichkolwiek poza procesowych wpływów".

Tarnowska kuria
Tarnowska kuria
Źródło: TVN24

Po oddaleniu wniosku sądu proces miał się rozpocząć w Tarnowie w kwietniu ub.r., ale z powodu choroby sędzi termin rozprawy był przekładany. Ostatecznie do sprawy wylosowano inną referent. Końcem 2025 r. na posiedzeniu przygotowawczym ustalony został nowy termin rozprawy.

Sprawę zgłoszono po postępowaniu kanonicznym

Podstawą zarzutów dotyczących niepowiadomienia organów ścigania przez władze kościelne były postępowania dotyczące molestowania małoletnich przez dwóch kapłanów. Sprawa ks. Stanisława P. została w 2022 roku umorzona ze względu na przedawnienie karalności. Natomiast w przypadku ks. Tomasza K. tarnowska prokuratura w grudniu 2024 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia.

W obu przypadkach kwestię zgłaszania tych nadużyć wyłączono do osobnego postępowania, dotyczącego zwierzchnika kapłanów.

Przed rozpoczęciem procesu Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała komunikat, w którym oświadczyła, że władze diecezji zgłaszały nadużycia seksualne księży, kierując się zasadą "zero tolerancji", również organom państwowym.

Tarnowska kuria
Tarnowska kuria
Źródło: TVN24

Z informacji kurii wynika, że o nadużyciach seksualnych Stanisława P. biskup dowiedział się w 2019 roku. Diecezja powiadomiła wtedy watykańską Dykasterię Nauki Wiary, a ta zleciła przeprowadzenie procesu. Kiedy kanoniczne postępowanie potwierdziło zarzuty względem duchownego, w sierpniu 2020 roku biskup zgłosił sprawę państwowym organom ściągania. Natomiast o przypadku molestowania małoletnich przez ks. Tomasza K. – według kurii – biskup powiadomił organy ścigania niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji pod koniec grudnia 2021 roku. Wcześniej w tej sprawie toczył się proces kościelny.

Prokuratura: władze kościelne złożyły zawiadomienie, ale zbyt późno

Według prokuratury Kościół, który prowadził we własnym zakresie postępowania wewnętrzne w sprawie obu księży, dysponował wcześniej wiarygodnymi wiadomościami o przestępstwach pedofilskich kapłanów i powinien je od razu zgłosić. Śledczy zauważyli, że władze kościelne złożyły zawiadomienie odnośnie obu księży, jednak zdaniem prokuratury uczyniły to zbyt późno – nie nastąpiło to niezwłocznie, jak wymaga przepis.

To pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży. Zarówno obecny kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. dr Wojciech Rzeszowski, jak również jego poprzednik ks. dr Piotr Studnicki przyznali, że nie mają informacji, by wcześniej przed sądem toczyła się podobna sprawa.

Zgodnie z obowiązującymi od 2017 roku przepisami wśród przestępstw, które należy niezwłocznie zgłaszać organom ścigania, znajduje się także seksualne wykorzystanie małoletniego. Oprócz tego są to m.in. gwałt, zabójstwo, ludobójstwo, zamach, pozbawienie wolności, szpiegostwo. 

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

