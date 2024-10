Pseudokibice zaatakowali maczetą. 18-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa

Jak poinformował we wtorek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie asp. sztab. Paweł Klimek, podejrzani to dwaj mieszkańcy tego miasta w wieku 18 i 20 lat. Młodszy z nich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa oraz udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia – został on tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Starszemu postawiono zarzut udziału w bójce o charakterze chuligańskim.