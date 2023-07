Kawałki frytek i jasnoszary szlam wpłynęły do potoku

Kawałki frytek i jasnoszary szlam płynęły potokiem Klikowskim w Tarnowie (woj. małopolskie). Jak poinformowali inspektorzy ochrony środowiska, ścieki wpłynęły najprawdopodobniej w ostatni weekend z pobliskiego zakładu produkującego mrożonki. Przedstawiciele firmy zapewniają, że to pierwszy taki incydent i że wyciek nie powinien zagrażać środowisku.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie interweniowali w tym tygodniu na potoku Klikowskim w Tarnowie. Według zgłoszenia w wodzie pływały ścieki - na miejscu okazało się, że to kawałki frytek i szlam o jasnoszarym zabarwieniu.

Potok Klikowski to niewielki dopływ Dunajca, biegnący wśród zabudowań i terenów rolniczych, z których odprowadza wody opadowe do rzeki.

"Inspektorzy potwierdzili dużą uciążliwość zapachową w okolicy zanieczyszczonego odcinka potoku. Do przedostania się ścieków przemysłowych do kanalizacji opadowej zakładu doszło prawdopodobnie w weekend" - czytamy w komunikacie WIOŚ.

Trwa kontrola

Jak przekazali inspektorzy ochrony środowiska, wstępne oględziny wykazały, że tłuszczem i mącznymi osadami zanieczyszczona jest pobliska kanalizacja przemysłowa. Ścieki przedostały się do sieci odprowadzającej deszczówkę, a stamtąd do potoku.

Przedstawiciele WIOŚ pobrali do badań próbki wody i ścieków z wylotu przedsiębiorstwa oraz z samego potoku. "Inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną w przedsiębiorstwie Fritar SA" - poinformowano w komunikacie.

"Nie spodziewamy się substancji groźnych dla środowiska"

WIOŚ podkreśla, że oględziny potoku i brzegów nie wykazały obecności śniętych ryb ani innych martwych zwierząt. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie substancje przedostały się do środowiska.

- Oczekujemy na wyniki badań WIOŚ, które powinny być znane w przyszłym tygodniu. Nadmieniam, iż zakład produkcyjny Lewil- Iglokrak działający na terenie PPCh Fritar zajmuje się produkcją wyrobów spożywczych na bazie ziemniaków i mąki, takich jak pyzy, knedle i kluski. Nie spodziewamy się zatem substancji groźnych dla środowiska - informuje Marek Rogoża, dyrektor marketingu firmy IGLOTEX S.A., do której należy tarnowski zakład.

Rogoża podkreśla, że - według jego wiedzy - wcześniej podobne zdarzenia nie miały miejsca. - Kluczowe jest teraz ustalenie przyczyny, po jej poznaniu wdrożymy odpowiednie działania, mające na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń w przyszłości - zapewnia przedstawiciel spółki. I dodaje, że na tę chwilą nie jest znana przyczyna przedostania się ścieków do potoku. - Ściśle współpracujemy z WIOŚ w zakresie ustalenia przyczyny przedostania się zanieczyszczeń do potoku Klikowskiego - zaznacza.