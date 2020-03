Uczniowie zebrali pieniądze na WOŚP, dyrektorka miała je sobie przywłaszczyć. Zapadł wyrok

Kobieta miała przywłaszczyć sobie dokładnie 5733 złote. Pieniądze co prawda ostatecznie przelała na konto Orkiestry, ale dopiero tydzień po finale, kiedy zrobiło się głośno o nieprawidłowościach w rozliczaniu zbiórki. Podczas rozprawy tłumaczyła ten fakt swoim roztargnieniem i zmęczeniem, jednak sąd nie dał temu wiary.

- Sposób działania oskarżonej opisany przez świadków, wespół z wyjaśnieniami oskarżonej, dały podstawy sądowi do tego, żeby uznać, iż przez swoje zachowanie próbowała wśród wolontariuszy stworzyć mylne przeświadczenie, że zebrali do puszek mniejsze kwoty, niż było to faktycznie - mówiła, uzasadniając wyrok, sędzia Katarzyna Kozicka-Kania, cytowana przez "Gazetę Krakowską".