Wypadek na placu zabaw w Tarnowie. Konar spadł na dziewczynkę

czytaj dalej

Chcę wierzyć, że to jest taki pierwszy krok do odbudowy zaufania społecznego do całego systemu zdrowia - mówił o dymisji Adama Niedzielskiego w TVN24 lekarz Piotr Pisula. To właśnie jego dane ujawnił wcześniej były już minister zdrowia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przekazał natomiast, że złożył we wtorek zawiadomienia, między innymi do prokuratury, związane z działaniem Niedzielskiego. Ocenił też, że "teraz czeka nas wszystkich długa praca" nad odbudowaniem zaufania do systemu zdrowia.