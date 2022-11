Tarnów. Wypadek na autostradzie A4. Nie żyje 13-letni chłopiec

Nie żyje 13-letni chłopiec, a trzy inne osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 w pobliżu Tarnowa (woj. małopolskie). Jak informuje policja, kierowca busa - którym podróżowało sześcioro obywateli Ukrainy - podczas próby wyprzedzania najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, który następnie przewrócił się na jezdnię.

Do wypadku doszło w sobotę nad ranem za tarnowskim zjazdem z autostrady A4, na odcinku między Tarnowem a Dębicą. Jak poinformował aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, busem jadącym w kierunku Rzeszowa podróżowało sześcioro obywateli Ukrainy.

Jak informuje policja, kierowca wyprzedzanego tira, gdy zobaczył, co stało się na drodze, gwałtownie zahamował. Wtedy doszło do kolizji. - Wszystko wskazuje na to, że kierowca jadącego z tyłu auta nie zdążył wyhamować, uderzył w ciężarówkę, a następnie w barierki autostradowe - przekazuje Klimek.