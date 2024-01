Śmierć zatrzymanego w komisariacie, sprawą zajmuje się prokuratura

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zgonie mężczyzny w komisariacie policji w Tarnowie. Według informacji internauty został on tam przewieziony w nocy z 13 na 14 stycznia. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Policji w Tarnowie. - Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Mężczyzna był zatrzymany przez policjantów z Tarnowa w związku z interwencją, jaka miała miejsce na terenie miasta. Policjanci, którzy go pilnowali zauważyli brak czynności życiowych i najpierw przystąpili do czynności resuscytacyjnych, a w międzyczasie została wezwana karetka pogotowia. Lekarze stwierdzili zgon, ciało zostało zabezpieczone do badań - poinformował aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.