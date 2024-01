38-latek zmarł w policyjnej celi. Prokuratura bada zachowanie funkcjonariuszy

Zachowanie policjantów to jeden z elementów śledztwa, który będzie ściśle wyjaśniany - powiedział we wtorek dla tvn24.pl prokurator rejonowy w Tarnowie Marcin Stępień. Chodzi o śmierć 38-latka w komisariacie policji Tarnów-Centrum. Mężczyzna zmarł po tym, jak trafił do policyjnej celi. Został zatrzymany, bo niszczył lusterka samochodów. Policjanci użyli wobec niego siły i gazu, a także zakuli w kajdanki. Mówią, że był agresywny.