Szła chodnikiem z dzieckiem, została potrącona. Odepchnęła wózek w ostatniej chwili

- Jeśli dyrektorzy z nauczycielami się zdecydowali na przyjęcie dzieci ukraińskich do klas polskich, to decydują się również na ich klasyfikowanie - powiedział w RMF FM minister edukacji Przemysław Czarnek. Nie dodał jednak, że mimo jego apeli, to właśnie w klasach ogólnodostępnych jest zdecydowana większość ukraińskich dzieci. Część z nich w maju podejdzie do egzaminów.