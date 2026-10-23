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Kraków

Podczas kontroli zasłonił się immunitetem. "Poseł zaprzecza, że był pod wpływem"

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Plakat Roberta Wardzały w Tarnowie
Policja zatrzymała Roberta Wardzałę podczas jazdy rowerem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Wardzała został zatrzymany przez policję podczas jazdy rowerem. Policjanci wyczuli od niego alkohol, ale nie mogli użyć alkomatu ani doprowadzić go na badanie, bo zasłonił się legitymacją poselską. Poseł potwierdził zatrzymanie, ale - jak informuje rzeczniczka prasowa klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej - zaprzecza, że był pod wpływem.

Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej, Robert Wardzała zamierza zrzec się immunitetu.

- Musi wpłynąć wniosek o uchylenie immunitetu. Poseł nie może sam tego zrobić, ale może w odpowiedzi na wniosek - wyjaśniła Łoboda. Jak dodała, ten jeszcze nie wpłynął.

W rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem Wardzała potwierdził, że został zatrzymany przez policję "z braku światła". Potwierdził, że podczas kontroli zasłonił się legitymacją poselską, zaznaczając jednak, że "to jest inny temat" i zamierza to wyjaśnić. Na dalsze pytania dziennikarza nie odpowiedział.

A co z alkoholem, który wyczuli funkcjonariusze? - Poseł zaprzecza, że był pod wpływem, więc nie pozostaje nam nic innego, niż przyjąć to do wiadomości - przekazała Łoboda.

Plakat Roberta Wardzały w Tarnowie
Plakat Roberta Wardzały w Tarnowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Policjanci wyczuli alkohol

Tarnowscy policjanci zatrzymali Wardzałę, bo jechał po zmroku nieoświetlonym rowerem. To wykroczenie.

- W czasie kontroli policjanci wyczuli woń alkoholu - relacjonowała po zdarzeniu Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Funkcjonariusze nie mogli jednak przeprowadzić badania trzeźwości, ponieważ rowerzysta poinformował ich, że jest posłem i korzysta z immunitetu.

- Po zdarzeniu policjanci odstąpili od czynności i sporządzili dokumentację. Zgodnie z procedurą została ona przekazana do komendy wojewódzkiej, skąd trafi do komendy głównej, a następnie do marszałka Sejmu - powiedziała w środę Dychtoń.

W tym miejscu policja zatrzymała posła
W tym miejscu policja zatrzymała posła
Źródło zdjęcia: TVN24

Nie mogli go doprowadzić

W rozmowie z tvn24.pl Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji, wyjaśniła, że w sytuacji, gdy policja podejrzewa wykroczenie popełnione przez osobę posiadającą immunitet, może jedynie zapytać, czy podda się badaniu na trzeźwość.

- Jeśli odmówi, to my nie mamy prawa doprowadzać takiej osoby na badanie krwi. Gdyby było to przestępstwo, gdyby jechał samochodem, a nie rowerem, wtedy musielibyśmy doprowadzić pana posła na badanie - tłumaczy Cisło.

Jak dodała, policjanci uniemożliwili politykowi dalszą jazdę. - Na miejsce przyjechał członek rodziny - uzupełniła.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TarnówPolicjarowerzystaPosełSejmKoalicja Obywatelska
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