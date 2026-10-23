Kraków Podczas kontroli zasłonił się immunitetem. "Poseł zaprzecza, że był pod wpływem" Anna Winiarska |

Policja zatrzymała Roberta Wardzałę podczas jazdy rowerem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa klubu poselskiego Koalicji Obywatelskiej, Robert Wardzała zamierza zrzec się immunitetu.

- Musi wpłynąć wniosek o uchylenie immunitetu. Poseł nie może sam tego zrobić, ale może w odpowiedzi na wniosek - wyjaśniła Łoboda. Jak dodała, ten jeszcze nie wpłynął.

W rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem Wardzała potwierdził, że został zatrzymany przez policję "z braku światła". Potwierdził, że podczas kontroli zasłonił się legitymacją poselską, zaznaczając jednak, że "to jest inny temat" i zamierza to wyjaśnić. Na dalsze pytania dziennikarza nie odpowiedział.

A co z alkoholem, który wyczuli funkcjonariusze? - Poseł zaprzecza, że był pod wpływem, więc nie pozostaje nam nic innego, niż przyjąć to do wiadomości - przekazała Łoboda.

Plakat Roberta Wardzały w Tarnowie Źródło zdjęcia: TVN24

Policjanci wyczuli alkohol

Tarnowscy policjanci zatrzymali Wardzałę, bo jechał po zmroku nieoświetlonym rowerem. To wykroczenie.

- W czasie kontroli policjanci wyczuli woń alkoholu - relacjonowała po zdarzeniu Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Funkcjonariusze nie mogli jednak przeprowadzić badania trzeźwości, ponieważ rowerzysta poinformował ich, że jest posłem i korzysta z immunitetu.

- Po zdarzeniu policjanci odstąpili od czynności i sporządzili dokumentację. Zgodnie z procedurą została ona przekazana do komendy wojewódzkiej, skąd trafi do komendy głównej, a następnie do marszałka Sejmu - powiedziała w środę Dychtoń.

W tym miejscu policja zatrzymała posła Źródło zdjęcia: TVN24

Nie mogli go doprowadzić

W rozmowie z tvn24.pl Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji, wyjaśniła, że w sytuacji, gdy policja podejrzewa wykroczenie popełnione przez osobę posiadającą immunitet, może jedynie zapytać, czy podda się badaniu na trzeźwość.

- Jeśli odmówi, to my nie mamy prawa doprowadzać takiej osoby na badanie krwi. Gdyby było to przestępstwo, gdyby jechał samochodem, a nie rowerem, wtedy musielibyśmy doprowadzić pana posła na badanie - tłumaczy Cisło.

Jak dodała, policjanci uniemożliwili politykowi dalszą jazdę. - Na miejsce przyjechał członek rodziny - uzupełniła.