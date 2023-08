22-latek nie opanował auta na zakręcie, wjechał w trzy zaparkowane samochody. Był pijany

czytaj dalej

W Sopocie trwa Top of the Top Sopot Festival 2023. Jacek Karnowski, prezydent nadmorskiego miasta, podkreślił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24, że publiczność podczas koncertów bawi się świetnie, a - podczas drugiego dnia imprezy - zobaczyła nowe pokolenie polskich artystów. Samorządowiec we wtorek wręczał - wraz z President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasią Kieli - Bursztynowego Słowika. Nie trzymał jednak statuetki. Na antenie TVN24 zdradził dlaczego.