Nie było wolnych karetek, dwie osoby zmarły

Pojazdy, które są wysyłane do pacjentów często po kilka godzin czekają przed szpitalami, przez co dyspozytorzy nie mogą kierować ich do chorych. Takie sytuacje w ostatnim czasie miały miejsce w Tarnowie i Oświęcimiu. W Tarnowie 76-letni mężczyzna zasłabł w nocy na ulicy, karetka nie mogła do niego przyjechać. Na miejsce dotarli strażacy, którzy przez kilkadziesiąt minut bezskutecznie reanimowali 76-latka.

Do podobnej tragedii doszło w Oświęcimiu. 65-letnia kobieta zasłabła w centrum miasta. Przechodnie wezwali pomoc, ale wszystkie karetki były zajęte. Strażacy reanimowali nieprzytomną do czasu dotarcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Życia kobiety nie udało się uratować.

Pacjenci czekają na przyjęcie

- Jeszcze nie dotarło do mnie, by jakaś karetka u nas czekała. Mamy dość jednoznaczny system przyjmowania. To lekarz dyżurny SOR, wyposażony w listę wolnych łózek, decyduje o kwestii przyjęcia. Jesteśmy też w stanie skrócić czas oczekiwania karetek, bo dysponujemy własnym laboratorium. Pamiętajmy jednak o tym, że w wielu przypadkach kwestia oczekiwania karetek pod szpitalami jest z jednej strony podyktowana kwestią braku dostępności miejsc, a z drugiej strony tym, że dopiero przed nami jest moment, kiedy zaczną obowiązywać testy antygenowe. Przyjeżdża pacjent, co do którego nie wiadomo, czy jest czy nie jest covidowy i teraz decyzja: położyć go na czystym oddziale czy na oddziale covidowym? – wskazuje Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.