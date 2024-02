Strażacy na quadach i policja szukają zaginionej nastolatki

czytaj dalej

Na tę chwilę kara wynosi ponad sto milionów złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To konsekwencja opóźnienia przez PiS wdrożenia unijnej dyrektywy. - To są pieniądze wyrzucone w błoto, tak jak miliardy na inwestycję w Ostrołęce - stwierdza. Jak informuje wiceszef MC, projekt w tej sprawie, wyczyszczony z wcześniejszych wrzutek takich jak lex pilot, został złożony już do Rządowego Centrum Legislacji.