46 osób skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym w Kościele podpisało się pod listem do członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W ośmiu przedstawionych postulatach domagają się między innymi zawieszenia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy, do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań. W przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów – postulują usunięcie go z funkcji przewodniczącego. Oświadczenie w sprawie wydał rzecznik KEP.