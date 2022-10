Tarnów. Cztery osoby nie żyją, ciała znaleziono w jednym z domów

"Ujawniono ciała kobiety oraz dwójki dzieci. Wszystkie ofiary mają podcięte gardła"

Na miejscu był także ranny mężczyzna. Jak podał Ciepły, u mężczyzny "nie stwierdzono objawów wskazujących na podcięcie gardła". Wiadomo, że gdy służby weszły do mieszkania, jeszcze żył. Próbowano go ratować, ale zmarł. - Z tego co mi przekazano, na samym początku miały być prowadzone jakieś czynności reanimacyjne przez ratowników medycznych w stosunku do jednej osoby, do mężczyzny - przekazał na antenie TVN24 Klimek.