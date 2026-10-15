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Proces biskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Prokuratura chce kary więzienia w zawieszeniu

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Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Przed sądem stanął biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Topolski
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W czwartek przed Sądem Rejonowym w Tarnowie zakończył się pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Prokuratura domaga się dla biskupa Andrzeja Jeża kary więzienia w zawieszeniu, obrońcy duchownego chcą uniewinnienia. Sąd ogłosi wyrok 29 października.

W czwartek sąd wysłuchał mów końcowych. Biskup tarnowski Andrzej Jeż jest oskarżony o niepowiadomienie organów ścigania o molestowaniu małoletnich przez dwóch księży z jego diecezji - Stanisława P. i Tomasza K.

Prokurator, który wniósł o zasądzenie wobec duchownego 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 20 tysięcy złotych grzywny, przekonywał sąd, że wina biskupa i społeczna szkodliwość niepowiadomienia o czynach pedofilskich księży jest znaczna, a w sprawie, w której hierarcha nie przyznał się do sformułowanych zarzutów, brak jest okoliczności łagodzących.

- Nie ma powodów, które mogłyby uzasadnić ukrywanie pedofilii. Jeżeli ktoś uważa, że czynił to dla dobra własnego środowiska, w którym funkcjonuje, lub w obawie przed krytyką ze strony społeczeństwa, to tym bardziej zasługuje na karę - podkreślał w swojej mowie końcowej prokurator Marcin Stępień z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Topolski

Prokuratura chce kary więzienia w zawieszeniu

Mówił też, że próżno szukać w słowach biskupa przeprosin za jego zachowanie, w tym - według oskarżyciela - za zbyt późną reakcję i brak działania w sposób bardziej zdecydowany. - Nie ma tam takich słów, za to mogliśmy usłyszeć ogólnikowe deklaracje, jak bardzo złe jest zjawisko pedofilii i że trzeba podejmować z nim walkę. Dla każdego z nas jest to oczywiste - mówił prokurator.

Wskazywał, że w obu przypadkach kuria zgłosiła sprawy organom ścigania po ponad trzech latach od momentu wejścia w życie w 2017 roku przepisu dotyczącego odpowiedzialności karnej dla osób, które nie zawiadomiły o popełnieniu przestępstwa między innymi pedofilii. W przypadku czynów księdza Stanisława P. - zwracał uwagę oskarżyciel - nastąpiło to po publikacji artykułu księdza Isakowicza-Zaleskiego, który opisał problem.

- Zaniechanie, jakiego dopuścił się biskup Andrzej Jeż, nie składając doniesienia o przestępstwie w momencie wejścia noweli w życie, spowodowało, że czyny o charakterze seksualnym, jakich ks. P. dopuścił się względem 23 chłopców poniżej 15. roku życia, uległy przedawnieniu. Pokrzywdzeni już nie będą mogli dochodzić swoich praw w drodze sądowej w żaden sposób - stwierdził prokurator.

Według oskarżyciela, Kościół, który prowadził we własnym zakresie postępowania wewnętrzne w sprawie obu księży, dysponował wiarygodnymi wiadomościami o przestępstwach pedofilskich kapłanów i powinien zgłosić je od razu po wprowadzeniu odpowiednich przepisów. 

Obrona wniosła wniosek o uniewinnienie

Z kolei obrońcy przekonywali sąd, że biskup nie musiał odpowiednio interpretować nowelizacji przepisu nakazującego denuncjację, skoro do czasu uchwały Sądu Najwyższego z 2022 roku w tej sprawie toczyła się jeszcze dyskusja prawnicza. Kwestią sporną było między innymi, czy obowiązek zgłoszenia przestępstw dotyczy także tych spraw, które miały miejsce przed wejściem w życie w 2017 roku nowelizacji prawa - Sąd Najwyższy orzekł, że z nimi również wiąże się ten obowiązek. 

Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski argumentował, że nie można oceniać zachowania biskupa z perspektywy dzisiejszej wiedzy i świadomości. Obrona wskazywała również, że o pedofilskich czynach ks. Stanisława P. wiedziały inne osoby, na przykład ze szkoły, kuratorium i gminy, a mimo to sprawa nie została zgłoszona.

- Nie można ponosić odpowiedzialności za sam urząd, za wiedzę innych osób, ani za wieloletnie zaniechania wielu instytucji, w tym instytucji państwowych, ale tutaj akurat nikt się nie kwapi, żeby stawiać zarzuty funkcjonariuszom czy pracownikom tych instytucji. Nie można oceniać oskarżonego z perspektywy późniejszej wiedzy i wykładni prawa. W związku z czym jedyny wniosek, jaki zdaniem obrony się jawi, to jest wniosek o uniewinnienie oskarżonego od obu czynów - wnosił mecenas Ćwiąkalski.

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Topolski

Mecenas Paulina Majtkowska wskazywała, że w tym postępowaniu należy oddzielić ocenę funkcjonowania instytucji i emocje towarzyszące procesowi od odpowiedzialności karnej konkretnego człowieka i prawnej oceny zachowania. Jej zdaniem potrzeba społecznego rozliczenia pedofilskich zdarzeń nie może oznaczać pociągania biskupa do odpowiedzialności za, jak stwierdziła, wieloletnie zaniedbania innych osób i instytucji, oraz czynienia z niego osoby symbolicznie winnej.

- Krzywda małoletnich oczywiście wymaga reakcji, to nie ulega wątpliwości, ale właśnie powaga skali tej krzywdy nakazuje zachować równie wysoki standard przy ustalaniu odpowiedzialności innych osób. I sprawiedliwość polega na tym, nie żeby w każdej dramatycznej historii znaleźć w końcu kogoś, kogo skażemy, tylko polega na tym, aby skazać wyłącznie tego, komu winę można rzeczywiście przypisać - mówiła adwokat.

Wniosek o uniewinnienie obrońcy uzasadniali również wątpliwościami jurysdykcyjnymi - czyny były popełnione głównie w Ukrainie. Z kolei w sprawie księdza Tomasza K., według obrońców, biskup był przekonany, że wszystkie ofiary miały powyżej 15 lat, a po otrzymaniu nowych informacji odnośnie jednego z pokrzywdzonych, przestępstwo zostało zgłoszone na policję.

Proces biskupa Andrzeja Jeża

Proces dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży rozpoczął się w lutym. Prokuratura zarzuciła biskupowi diecezji tarnowskiej, że nie powiadomił niezwłocznie organów ścigania o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich poniżej 15. roku życia przez dwóch podległych mu księży - Stanisława P. i Tomasza K. - mimo że miał o tym wiarygodną informację.

Biskup nie przyznał się do zarzutów i składał obszerne wyjaśnienia. Tłumaczył, że organy ścigania otrzymywały informacje o przestępstwach seksualnych duchownych, a on w obu przypadkach wiarygodną informację na temat tych przestępstw miał dopiero w momencie zgłaszania przez kurię spraw służbom.

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Topolski

Ustawa z 23 marca 2017 roku wprowadziła w Polsce odpowiedzialność karną dla osób, które nie zawiadomiły o popełnieniu przestępstwa między innymi pedofilii. Wcześniej był to jedynie tak zwany "obowiązek społeczny", za niedopełnienie którego nie była przewidziana kara.

Źródło: PAP
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Tagi:
Kościół w PolscePedofilia w polskim KościeleTarnów
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