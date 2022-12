Rzucił się z maczetą na policjanta w Tarnowie. Został postrzelony

Do ataku na policjanta doszło w środę po godzinie 22 w Tarnowie (Małopolska). Funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny, który miał biegać z maczetą i stanowić zagrożenie dla mieszkańców. - Mężczyzna nie chciał się wylegitymować. W pewnym momencie wziął w dłoń maczetę i próbował uderzyć nią jednego z mundurowych - przekazał rzecznik tarnowskiej policji. Napastnik został postrzelony, trafił do szpitala.