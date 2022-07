Dziewczynka zakrztusiła się podczas jedzenia, pomoc wezwał jej 10-letni brat

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 134 dni. Szef lojalnych wobec Kijowa władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj podał, że okupanci powołują do wojska mężczyzn z zajętych przez siły rosyjskie miast Siewierodonieck i Lisiczańsk. "Zapraszają człowieka do pracy, na przykład w wodociągach, a po kilku dniach zamiast pierwszej wypłaty dostaje on wezwanie do wojska" - napisał na Telegramie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.