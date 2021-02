Ksiądz, oskarżony o molestowanie ministranta i nakłanianie go do zmiany zeznań, stanął przed sądem

Rozpoczął się proces księdza Józefa G., który miał wykorzystywać seksualnie 12-letniego ministranta. Odpowiada on też za próbę nakłonienia go do zmiany zeznań.

Prokuratura w Tarnobrzegu 9Podkarpacie) oskarżyła, obecnie 58-letniego księdza, byłego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, o dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia tzw. innych czynności seksualnych. Kodeks karny przewiduje za to karę od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Zaginione zawiadomienie

Do molestowania 12-letniego chłopca miało dojść w latach 2005-2006. Pokrzywdzony - jak podają lokalne media – zawiadomił wówczas o tym kurię w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie), ale zawiadomienie wraz z nagraniem, które miało być dowodem przestępstwa, "zaginęło". Niedługo później ówczesny biskup sandomierski Andrzej Dzięga przeniósł ks. Józefa G. do innej parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie duchowny pełnił posługę przez wiele lat; nadal pracował z dziećmi, został wykładowcą akademickim. Arcybiskup Andrzej Dzięga, obecnie metropolita diecezji szczecińsko–kamieńskiej, jest świadkiem w tej sprawie.

Zarzuty

Tymczasem w równolegle prowadzonym śledztwie kościelnym wyszło na jaw, że pokrzywdzony był w 2019 r. zastraszany przez ks. Józefa G. i zmuszany do składania fałszywych - korzystnych dla duchownego zeznań. Kuria przekazała te informacje do prokuratury. W efekcie śledztwo zostało we wrześniu 2020 roku ponownie wszczęte. Wówczas też ksiądz został zatrzymany i trafił do aresztu.