Matka się chwiała, ojciec klął, byli też nietrzeźwi dziadkowie. Przestraszona dwulatka pod opieką czworga pijanych dorosłych

czytaj dalej

Rak trzustki najczęściej rozwija się bezobjawowo, przez co zwykle wykrywany jest przypadkiem i dopiero w zaawansowanym stadium. W rezultacie choroba, której co roku wykrywa się w Polsce kilka tysięcy nowych przypadków, jest jednym z nowotworów o najwyższej śmiertelności. Brytyjski "Independent" opublikował listę potencjalnych symptomów, które powinny skłaniać ludzi do zrobienia badań pod kątem raka trzustki.