Były proboszcz skazany za wykorzystywanie seksualne ministranta

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu (Podkarpackie) uznał byłego proboszcza jednej z tamtejszych parafii Józefa G. winnym wykorzystywania seksualnego 12-letniego ministranta i nakłaniania go do składania fałszywych zeznań. Ksiądz został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Były proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu stanął przed sądem na początku lutego po tym, jak tamtejsza prokuratura oskarżyła go o dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia tzw. innych czynności seksualnych. Kodeks karny przewiduje za to karę od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto ks. Józef G. odpowiadał też za nakłanianie pokrzywdzonego groźbą do złożenia korzystnych dla niego zeznań.