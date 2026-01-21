Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury

Pożar restauracji, Targanice (Małopolskie) Źródło: Michał/ Kontakt24

Restauracja w Targanicach pod Wadowicami stanęła w płomieniach w sobotę, 17 stycznia, w okolicach godziny 19.30. W lokalu trwało wówczas przyjęcie weselne. Przed przybyciem strażaków na zewnątrz ewakuowało się około stu osób. Sześć osób podtruło się dymem, a biorący udział w akcji gaśniczej strażak doznał poparzeń.

Biegły wykluczył podpalenie

Po zakończeniu akcji gaśniczej wyjaśnianiem przyczyn zdarzenia zajęła się policja i prokuratura. Został powołany biegły, który ma ocenić, jak zaczął się pożar.

- Biegły wykluczył, by doszło do podpalenia. Prawdopodobnie pożar zaczął się od kominka, jednak na ten moment biegły nie chciał wypowiadać się w tej sprawie w sposób kategoryczny. Dokładne przyczyny będą badane - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Właściciele ośrodka wczasowego w Targanicach poinformowali w mediach społecznościowych, że pożar objął wyłącznie salę weselną. "Pozostała część obiektu, czyli hotel, karczma, SPA, strefa wellness, klub i stoki działają normalnie" - czytamy w oświadczeniu.

