W sobotę około godziny 19:30 w Targanicach w powiecie wadowickim (Małopolska) lokal gastronomiczny stanął w płomieniach. Odbywało się w nim przyjęcie weselne. Budynek przed przybyciem strażaków opuściło około 100 osób.
Rzecznik wadowickiej straży pożarnej młodszy brygadier Krzysztof Cieciak przekazał w sobotę, że poszkodowanych jest siedem osób, w tym strażak. Sześcioro podtruło się dymem, strażak doznał poparzeń.
Ostatecznie cztery osoby, w tym strażaka przewieziono do szpitala - przekazał w niedzielę nad ranem dyżurny stanowiska kierowania wadowickiej straży pożarnej i dodał, że osoby te odniosły lekkie obrażenia. Pozostałym udzielono pomocy na miejscu.
Pożar na weselu
Początkowo na miejscu pojawiło się 30 zastępów straży pożarnej. Jak poinformował dyżurny, w nocy było ich łącznie 40. Ich działania polegały również na rozebraniu drewnianej konstrukcji budynku. Akcja zakończyła się w niedzielę przed godziną 5.
Teraz sprawą zajmie się policja, która ustali przyczyny pożaru.
Autorka/Autor: fil, mjz/ft
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Małopolska Alarmowo/Facebook