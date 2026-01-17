Logo strona główna
Kraków

Pożar na weselu, cztery osoby w szpitalu

Źródło: Richard/ Kontakt24
W miejscowości Targanice (Małopolska) wybuchł pożar w restauracji, w której odbywało się wesele. Około 100 osób ewakuowało się przed przybyciem strażaków. Cztery osoby trafiły do szpitala. Akcja gaśnicza trwała całą noc.

W sobotę około godziny 19:30 w Targanicach w powiecie wadowickim (Małopolska) lokal gastronomiczny stanął w płomieniach. Odbywało się w nim przyjęcie weselne. Budynek przed przybyciem strażaków opuściło około 100 osób.

Rzecznik wadowickiej straży pożarnej młodszy brygadier Krzysztof Cieciak przekazał w sobotę, że poszkodowanych jest siedem osób, w tym strażak. Sześcioro podtruło się dymem, strażak doznał poparzeń.

Ostatecznie cztery osoby, w tym strażaka przewieziono do szpitala - przekazał w niedzielę nad ranem dyżurny stanowiska kierowania wadowickiej straży pożarnej i dodał, że osoby te odniosły lekkie obrażenia. Pozostałym udzielono pomocy na miejscu.

Pożar na weselu

Początkowo na miejscu pojawiło się 30 zastępów straży pożarnej. Jak poinformował dyżurny, w nocy było ich łącznie 40. Ich działania polegały również na rozebraniu drewnianej konstrukcji budynku. Akcja zakończyła się w niedzielę przed godziną 5.

Teraz sprawą zajmie się policja, która ustali przyczyny pożaru.

Autorka/Autor: fil, mjz/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska Alarmowo/Facebook

Wadowicewojewództwo małopolskieMałopolskapożarStraż pożarna
