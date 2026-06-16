Kraków Siłą zmuszali pacjenta do leżenia i popychali, gdy próbował wstawać. Sprawę wyjaśnia szpital i policja Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w Krakowie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Street View

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16 czerwca około godziny 2 w nocy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Radio Kraków opublikowało nagranie, w którym widać, jak za półprzezroczystą szybą dwóch mężczyzn popycha znajdującego się na łóżku pacjenta, w ten sposób, by zmusić go do leżenia. Jeden z mężczyzn jest ochroniarzem (świadczy o tym ubiór), drugi bardziej oddalony od nagrywającego prawdopodobnie również, ale nie można tego stwierdzić z całą pewnością.

Na początku nagrania słyszymy charakterystyczne wezwanie do wybranego gabinetu na SOR. Widać, jak ochroniarz zbliża się do leżącego człowieka, który próbuje wstać. Łapie go za rękę i nie pozwala mu na to, a następnie żywo gestykuluje. Pacjent ponownie próbuje wstać, jednak silnym szarpnięciem lub pchnięciem zostaje ponownie położony przez drugą z osób będących w pomieszczeniu. Jest to na tyle silne, że słychać trzask łóżka.

Kolejne ciosy i trzask łóżka

Następuje cięcie montażowe. Trzask słychać znowu, gdy mężczyzna trzeci raz próbuje się podnieść, a osoba w tle silnym pociągnięciem za ramiona go kładzie. Podobny dźwięk słychać także później, gdy wobec pacjenta jest wykorzystywana siła.

Po kolejnym cięciu montażowym sytuacja się powtarza i pacjent znowu jest popchnięty lub uderzony w okolice głowy przez mężczyznę w tle. Następuje piąta próba wstania i mniej silne popchnięcie. Po niej osoba w tle podnosi rękę, jakby groziła.

Za szóstym razem kolejny silny cios lub popchnięcie w okolice twarzy ze strony wspomnianego człowieka. Po ostatnim cięciu ochroniarz przy drzwiach mówi coś pacjentowi, gestykuluje, a pacjent rezygnuje ze wstawania.

Szpital wyjaśnia sprawę

Jak zapewnił nas kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, funkcjonariusze badają sprawę. Będą prosić o monitoring oraz ustalać świadków zdarzenia.

Rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego rozesłała oświadczenie, w którym opisała przebieg zdarzenia.

Placówka bada sprawę, choć na razie nikt nie wystąpił do niej z oficjalnym zgłoszeniem. Zaznacza, że ochroną zajmuje się zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu.

- W związku z pojawieniem się nagrania, zwróciliśmy się do zarządu firmy ochroniarskiej o natychmiastowe złożenie szczegółowych wyjaśnień, a także zażądaliśmy wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników, jeśli okaże się, że procedury zostały naruszone. Będziemy na bieżąco monitorować to postępowanie - powiedziała nam Maria Włodkowska, rzecznik prasowa placówki.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Źródło zdjęcia: Google Street View

Pacjent chciał pobić pielęgniarkę i niszczył sprzęt

Rzeczniczka dodała, że postępowanie wewnętrzne wykazało, że 16 czerwca w nocy na SOR przebywało około 50 pacjentów. Jeden z nich był pod wpływem "znacznego upojenia alkoholowego".

- Jego agresywne reakcje na procedury medyczny, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego. Mężczyzna demolował sprzęt szpitalny oraz usiłował pobić pielęgniarkę. Tym samym konieczne było wezwanie odpowiednich służb w celach prewencyjnych - wyjaśniła Maria Włodkowska.

Dodała, że pacjent pozostawał pod nadzorem ochroniarzy przez około pół godziny w korytarzu szpitalnym. Następnie wrócił na salę obserwacyjną. Po dalszych procedurach medycznych wypisał się do domu na własne żądanie.

Źródło: Google Maps

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