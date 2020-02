Ponad 900 tysięcy złotych dla sześcioraczków z Tylmanowej. "Wymagają rehabilitacji i opieki"

919 tysięcy złotych na wsparcie sześcioraczków z Tylmanowej i ich rodziców zdecydowali się przeznaczyć radni sejmiku województwa małopolskiego. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu województwa, a trafią do gminy Ochotnica Dolna, gdzie mieszka rodzina.

Jak podkreśla marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, rodzice sześcioraczków potrzebują ogromnego wsparcia. - Posiadanie tak licznego potomstwa to błogosławieństwo, ale także olbrzymie wyzwanie. Mamy nadzieję, że pomoc finansowa pozwoli rodzicom wychowywać pociechy bez trosk o ich najważniejsze potrzeby – mówił Kozłowski.

- Wszystkie dzieci muszą być rehabilitowane pod okiem specjalistów kilka razy w tygodniu, wymagają także codziennej stymulacji w domu. Zapewnienie im odpowiedniej opieki to prawdziwe wyzwanie, dlatego środki w wysokości ponad 919 tysięcy złotych będą przekazane na rzecz rodziny tak, aby rodzice mogli zorganizować dla nich całodobową opiekę – zapewniła Malec-Lech.

Wyjątkowe narodziny

Sześcioraczki: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g. Do domu wypisywane były stopniowo. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie.