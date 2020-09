Sześć godzin szukali szpitala dla zakażonej 16-latki. "Mogliśmy zaproponować tylko miejsce w strefie buforowej"

- Kiedy u nas lekarz pediatra to dziecko obejrzał, to jedyne, co mogliśmy zrobić (chociaż to wbrew obowiązującym przepisom, rozporządzeniom i zasadom), to zaproponować, że możemy położyć ją na strefie buforowej, na co oczywiście – i słusznie – nie zgodzili się rodzice – mówi Krzysztof Grzegorek, dyrektor szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). I dodaje, że po interwencji ojca dziewczynki w sprawę zaangażował się wojewódzki koordynator do spraw ratownictwa medycznego. Wtedy, po dwóch-trzech godzinach, znaleziono miejsce w szpitalu w Warszawie.