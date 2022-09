Szerpowie Nadziei z podopiecznymi wyruszyli zdobywać tatrzańskie szczyty

Jak dodała, akcja Szerpów Nadziei zatacza coraz szersze kręgi i do grupy wolontariuszy chcą dołączyć kolejni. Powiększa się też grupa potrzebujących pomocy osób chętnych do zdobycia tatrzańskich szczytów i szlaków. Jeszcze do minionego czwartku zgłoszonych do zdobywania Tatr było 40 osób z niepełnosprawnościami, ale w ostatniej chwili zgłosiła się kolejna grupa 30 osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali do Zakopanego aż ze Słowenii. Ta grupa wraz ze swoimi opiekunami także dołączy do wyprawy zmierzającej do Morskiego Oka.