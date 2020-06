Zalany szpital, ewakuowani pacjenci

Pacjenci z niższych pięter zostali przeniesieni na wyższe kondygnacje. – Zniszczeniu uległa infrastruktura obiektu, w tym kotłowni i pomocniczych pomieszczeń. Woda wtargnęła też do wszystkich pomieszczeń i pracowni na parterze: izby przyjęć, pracowni diagnostyki obrazowej. Co boli niepomiernie, woda dostała się też na dobudowaną część, którą mieliśmy odebrać za kilka tygodni – mówi dyrektor.

Ponad 300 interwencji

Zaznaczył, że są to dane podsumowujące sobotę i niedzielny poranek, do ok. godz. 10. - Nie jest to bilans ostateczny, trwa szacowanie strat, a my w dalszym ciągu prowadzimy kilkadziesiąt interwencji. Jesteśmy w ciągłej gotowości - podkreślił rzecznik.