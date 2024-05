- Całość dotychczasowych okoliczności tego zdarzenia wskazuje, że Monika B. pozbawiła życia swoje córki, a następnie wyniosła zwłoki i wrzuciła do ogniska za domem. Szczątki zostały w bardzo znacznym stopniu zwęglone. Zostaną przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie celem szczegółowych oględzin, także pod kątem ujawnienia bezpośredniej przyczyny śmierci tych dziewczynek - powiedział Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Jak przekazał prokurator, do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 22. - Ujawnione ślady krwawe w mieszkaniu wskazują, że tam doszło do pozbawienia życia dziewczynek - dodał Sienicki. Zabezpieczono też monitoring.

"Niepokojący sms"

Śledczy ustalili, że B. przebywała w domu sama z Oliwią i Nadią, jej mąż pracował zagranicą. - Wszystko wskazuje na to, że ta matka do tej pory opiekowała się dziećmi bardzo dobrze, nie mieliśmy żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w tym domu - przekazał prokurator.

Policję zawiadomiła babcia dzieci, która w piątek rano miała otrzymać od córki "niepokojący sms". - To był krótki esemes mówiący to tym, że z dziećmi stało się coś złego. Wysłała go Monika B. do swojej mamy – sprecyzował Sienicki. Pytany, czy prokuratura ma jakiekolwiek wątpliwości do tego, że to B. zabiła córki odparł, że "na chwilę obecną nie ujawniły się żadne inne okoliczności, które wskazywałyby na udział innych osób w tym zdarzeniu".