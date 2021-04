"Pacjenci niepotrzebnie przychodzą przed czasem". Jak się przygotować do szczepienia przeciwko COVID-19?

Podczas kwalifikacji do szczepienia przeciwko COVID-19 możemy zostać zapytani nie tylko o nasz aktualny stan zdrowia, ale też o listę przyjmowanych leków i wcześniejszy kontakt z osobą zakażoną. Jak należy przygotować się do szczepienia?

- Pacjenci mogą zostać zapytani przede wszystkim o leki jakie przyjmują, o reakcje alergiczne w przeszłości jakie przeszli, o choroby na które chorują oraz o obecny stan samopoczucia i to, co działo się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Czyli czy mieli ostatnio objawy ostrej infekcji, czy mieli gorączkę, obniżone samopoczucie fizyczne.

- Pacjenci bardzo często pytają o to, jakie leki zażywać po szczepieniu. Oczywiście należy zażywać je dopiero w momencie, jak pojawią się jakieś objawy. Jeśli pacjent nie ma objawów, to nie należy ich przyjmować. A jeśli objawy się pojawiają, to należy w pierwszej kolejności zażyć jakiś lek zawierający paracetamol, a dopiero później można stosować inne leki przeciwbólowe.

- Podczas 12-godzinnego dyżuru kwalifikuję do szczepienia około 100 osób. Niestety, bardzo często zdarza się, że pacjenci przychodzą zdecydowanie przed swoim terminem szczepienia, jest to zdecydowanie niekorzystne pod względem epidemiologicznym. Przychodzą godzinę lub dwie godziny przed swoim czasem, co zwiększa kolejkę i powoduje dodatkowe opóźnienia, bo nie możemy wpuścić osoby, która jest na daną godzinę. To okienko zajmuje bowiem pacjent, który musi się dowiedzieć, że w tej chwili nie zostanie przyjęty, musi zaczekać na swoją godzinę.