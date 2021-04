Szpital otrzymał 1800 szczepionek, które muszą zostać szybko wykorzystane. Jest już pełna lista osób

- Żadna dawka nie będzie zmarnowana - powiedział doktor Jerzy Friediger, dyrektor krakowskiego szpitala im. Stefana Żeromskiego. Placówka otrzymała w środę ponad 1800 rozmrożonych szczepionek, które muszą zostać zużyte do soboty. Ostatecznie udało się skompletować pełną listę osób na szczepienie oraz listę rezerwową.

Krakowski szpital im. Stefana Żeromskiego, choć zamówił zamrożone preparaty, otrzymał w środę około 1800 rozmrożonych szczepionek firmy Pfizer, które muszą zostać zużyte do soboty wieczorem. Informacja o szczepionkach została przekazana infolinii przydzielającej terminy szczepień. Dyrektor placówki zapewniał, że specyfik zostanie wykorzystany i nie będzie konieczności utylizacji.

Jest pełna lista osób na szczepienia w krakowskim szpitalu

Późnym popołudniem szpital przekazał, że skompletowana jest już lista pacjentów, którzy otrzymają te szczepionki. Będą to osoby z roczników 1952-1961. Z przekazywanych wcześniej przez placówkę informacji wynikało, że brakowało około 700 osób.

Od początku akcji szczepień placówka podała 10 tys. zastrzyków. Dziennie szpital szczepi średnio 200 osób i – jak podkreśla – nie zmarnował ani jednej dawki. Jeśli ktoś zarejestrowany nie zgłosi się na szczepienie, to zapraszane są osoby z listy rezerwowej.

"Mamy możliwość szczepienia dużej liczby pacjentów"

Przekazał, że szpital uruchomił dodatkowe punkty szczepień, by usprawnić cały proces. – Mamy możliwość szczepienia dużej liczby pacjentów – zapewnił Friediger. Według jego szacunków, jeśli zapewniony zostanie odpowiedni zapas szczepionek, szpital może obsłużyć 2800 osób tygodniowo.

"Szpital może liczyć na pomoc"

Na pytanie o przyczynę dostawy rozmrożonego zamiast zamówionego zamrożonego preparatu odpowiedział, że jest to kwestia techniczna, systemowa – szpital po raz pierwszy zamówił zamrożone szczepionki, ale nie zdążył jeszcze przejść systemowej procedury kwalifikującej go do otrzymania dawek zamrożonych.