Nie żyje 11-letni aktor. Znamy szczegóły wypadku

Informację o śmierci młodego aktora podał w poniedziałek Marcin Koszałka, reżyser filmu "Biała odwaga", w której wystąpił 11-latek. "Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód" – napisał filmowiec.
Poważne obrażenia
O okoliczności tragedii zapytaliśmy rzeczniczkę krakowskiej Prokuratury Okręgowej, Oliwię Bożek-Michalec. – Chłopiec wysiadł z autobusu szkolnego i wychodząc zza tego autobusu przebiegał na przeciwną stronę drogi i wbiegł wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy – relacjonuje prokuratorka.
Na miejscu byli strażacy-ochotnicy. "O godzinie 14:03 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia pieszego w miejscowości Szczepanowice. Zgłoszenie wskazywało na młodą osobę, która pozostawała przytomna. Z uwagi na specyfikę zdarzenia na miejsce został zadysponowany LPR, dla którego druhowie zabezpieczyli teren lądowania - co ułatwiło sprawne przekazanie nastolatka oraz transport do szpitala" - podała w dniu wypadku Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy.
Mimo wysiłków ratowników chłopiec zmarł. – Miał bardzo masywne pęknięcia lewego płata wątroby – przekazała Bożek-Michalec.
Bez zarzutów dla kierowcy
Śledczy ustalili, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. – Poruszał się z dozwoloną prędkością. Na chwilę obecną nie ma podstaw do tego, by stawiać zarzuty kierowcy pojazdu. Pozostałe ustalenia wymagają przesłuchania świadków, uzyskania pisemnej opinii Zakładu Medycyny Sądowej, a także pozyskania opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych – wylicza nasza rozmówczyni.
Artykuł 18a ustawy Prawo o ruchu drogowym głosi, że "Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru".
Pytana o to, czy ten przepis ma zastosowanie w tej sytuacji prokuratorka odpowiedziała, że nie zna szczegółów sprawy. - Wiem tyle, ile państwu przekazałam. Nie będę dywagować na pozostałe tematy – stwierdziła.
Na zdjęciach opublikowanych przez OSP w Goszczy widać, że droga, na której doszło do wypadku jest wąska i niemal zupełnie pozbawiona pobocza. Nigdzie nie widać przejścia dla pieszych.
Śmierć młodego aktora
Nikodem Marecki był młodym aktorem. Oprócz roli w filmie "Biała odwaga" wziął udział też w innych produkcjach. Wystąpił w serialu "Krakowskie potwory", a także w filmie i serialu "Zołza", gdzie wcielał się w Karola Sobańskiego, syna głównej bohaterki Anny. W 2025 roku Nikodem regularnie pojawiał się w serialu "Szpital św. Anny", w którym grał Igora Hajduka, syna Katarzyny i Bartka, jednych z bohaterów produkcji.
"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - czytamy w nekrologu, który opublikowała rodzina chłopca. Pogrzeb odbędzie się w środę. Szkoła podstawowa w miejscowości Niedźwiedź, do której uczęszczał 11-latek, także przekazała tę informację.
Autorka/Autor: Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Pawel Wodzynski/East News