Prokuratura szuka poszkodowanych w wypadku sprzed półtora roku. "Zalecił to sąd"

Pociąg uderzył w samochód nauki jazdy, zginęła kursantka. Egzaminator zdążył uciec, a teraz ma stanąć przed sądem za sprowadzenie katastrofy. Jednak jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się proces i za co ostatecznie będzie odpowiadał. Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia, a śledczy proszą, by zgłaszały się do nich inne osoby, które mogły zostać poszkodowane.