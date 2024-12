Systemy krakowskiego MPK dla pasażerów zostały przywrócone

Do ataku hakerów na krakowskie MPK doszło tydzień temu. W poniedziałek pojawiła się informacja o przywróceniu aplikacji mobilnych do zakupu biletów okresowych i elektronicznego Konta Pasażera, a we wtorek udało się uruchomić stronę przewoźnika.

- To było dla nas priorytetem i nad tym pracowaliśmy w pierwszej kolejności, aby przywrócić funkcjonalność systemów, z których korzystają pasażerowie - poinformował we wtorek rzecznik MPK Marek Gancarczyk.

Atak na MPK Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało we wtorek o ataku hakerskim, który spowodował problemy z funkcjonowaniem m.in. systemów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, strony internetowej przewoźnika oraz innych systemów informatycznych. Prezes MPK Rafał Świerczyński poinformował, że oprócz ataku hakerskiego doszło również do aktu sabotażu wymierzonego w infrastrukturę energetyczną.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował po ataku na MPK do wszystkich administratorów o to, aby sprawdzali oprogramowanie i zachowali higienę cyfrową. Gawkowski przekazał również, że eksperci Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) udzielają MPK wsparcia. Działania NASK mają pomóc jednostce jak najszybciej wrócić do funkcjonowania. Eksperci m.in. zabezpieczają do analizy informacje o ataku, aby ustalić wektor wejścia.