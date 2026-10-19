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Kraków

"Trzeba oszczędzać, zaczynamy pierwszego dnia". Symboliczna decyzja Gibały

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Łukasz Gibała
Będzie "czystka"? Gibała: może i można to tak nazwać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
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Po ślubowaniu nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały nie będzie bankietu - poinformowała Renata Ropska ze stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. - Trzeba oszczędzać. Zaczynamy już pierwszego dnia - wyjaśniła.

Wybrany w przedterminowych wyborach nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie we wtorek o godzinie 18.30. Ceremonia odbędzie się na uroczystej sesji rady miasta przy placu Wszystkich Świętych. Insygnia władzy - łańcuch i klucz do bram miasta - przekaże Gibale symbolicznie ustępujący włodarz, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

Łukasz Gibała
Łukasz Gibała
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

"Trzeba oszczędzać"

Po ceremonii nie odbędzie się jednak bankiet, czym Łukasz Gibała odróżni się od swojego poprzednika Aleksandra Miszalskiego. Jako pierwszy poinformował o tym lokalny portal KRKnews.pl, a informację potwierdziła nam Renata Ropska z biura prasowego Gibały.

- Nie będzie bankietu. Trzeba oszczędzać, więc zaczynamy już pierwszego dnia. Miasto jest w bardzo złej sytuacji finansowej - wyjaśniła Ropska. Podkreśliła, że bankiet zorganizowany po ślubowaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego kosztował miasto niespełna 10 tysięcy złotych. Decyzja nie przyniesie urzędowi dużych oszczędności, ale - jak wskazała Renata Ropska - będzie ona symbolem zmiany miejskiej polityki.

Rada miasta Krakowa
Rada miasta Krakowa
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Kraków jest zadłużony już na około osiem miliardów złotych, czyli o dwa miliardy złotych więcej niż gdy w 2024 roku z urzędu odchodził wieloletni prezydent miasta Jacek Majchrowski. Dług wzrósł za Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, który został odwołany w referendum w maju bieżącego roku. Jednym z argumentów za usunięciem go z funkcji był właśnie stan miejskich finansów.

Łukasz Gibała jako radny atakował odwołanego w referendum Miszalskiego za wzrost wydatków na catering. - W momencie, w którym mamy takie gigantyczne problemy budżetowe, to jest wielka rozrzutność - komentował w marcu bieżącego roku.

W swoim programie wyborczym Gibała zapowiedział między innymi audyt urzędu miasta i miejskich spółek w poszukiwaniu oszczędności oraz "optymalizację zamówień publicznych". Zamierza też uciąć wydatki na promocję.

Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbyły się po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. W drugiej turze wyborów spotkali się lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, dotychczas miejski radny, oraz Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej.

W drugiej turze Gibała otrzymał 62,12 procent poparcia (głosowało na niego ponad 162 tysiące osób). Piątkowska uzyskała wynik 37,88 procent poparcia (ponad 98 tysięcy głosów). Frekwencja wyniosła 44,27 proc.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
KrakówŁukasz GibałaWybory
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