"Trzeba oszczędzać, zaczynamy pierwszego dnia". Symboliczna decyzja Gibały
Wybrany w przedterminowych wyborach nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie we wtorek o godzinie 18.30. Ceremonia odbędzie się na uroczystej sesji rady miasta przy placu Wszystkich Świętych. Insygnia władzy - łańcuch i klucz do bram miasta - przekaże Gibale symbolicznie ustępujący włodarz, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
"Trzeba oszczędzać"
Po ceremonii nie odbędzie się jednak bankiet, czym Łukasz Gibała odróżni się od swojego poprzednika Aleksandra Miszalskiego. Jako pierwszy poinformował o tym lokalny portal KRKnews.pl, a informację potwierdziła nam Renata Ropska z biura prasowego Gibały.
- Nie będzie bankietu. Trzeba oszczędzać, więc zaczynamy już pierwszego dnia. Miasto jest w bardzo złej sytuacji finansowej - wyjaśniła Ropska. Podkreśliła, że bankiet zorganizowany po ślubowaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego kosztował miasto niespełna 10 tysięcy złotych. Decyzja nie przyniesie urzędowi dużych oszczędności, ale - jak wskazała Renata Ropska - będzie ona symbolem zmiany miejskiej polityki.
Kraków jest zadłużony już na około osiem miliardów złotych, czyli o dwa miliardy złotych więcej niż gdy w 2024 roku z urzędu odchodził wieloletni prezydent miasta Jacek Majchrowski. Dług wzrósł za Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, który został odwołany w referendum w maju bieżącego roku. Jednym z argumentów za usunięciem go z funkcji był właśnie stan miejskich finansów.
Łukasz Gibała jako radny atakował odwołanego w referendum Miszalskiego za wzrost wydatków na catering. - W momencie, w którym mamy takie gigantyczne problemy budżetowe, to jest wielka rozrzutność - komentował w marcu bieżącego roku.
W swoim programie wyborczym Gibała zapowiedział między innymi audyt urzędu miasta i miejskich spółek w poszukiwaniu oszczędności oraz "optymalizację zamówień publicznych". Zamierza też uciąć wydatki na promocję.
Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa
Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbyły się po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. W drugiej turze wyborów spotkali się lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, dotychczas miejski radny, oraz Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej.
W drugiej turze Gibała otrzymał 62,12 procent poparcia (głosowało na niego ponad 162 tysiące osób). Piątkowska uzyskała wynik 37,88 procent poparcia (ponad 98 tysięcy głosów). Frekwencja wyniosła 44,27 proc.