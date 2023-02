Wycięli z parku narodowego działki dla oblatów. Teraz chcą je kupić także słowiańscy rodzimowiercy

Rodzimowiercy: mamy takie samo prawo jak oblaci, aby wystąpić o zakup tego terenu

Rodzimowiercy przypominają, że w 1819 roku, decyzją arcybiskupa Franciszka Malczewskiego, opactwo na Świętym Krzyżu uległo kasacie, a ziemie zostały sprzedane Państwu Polskiemu., aby sfinansować inne przedsięwzięcia kościelne. "Tym samym owe nieruchomości stanowią obecnie, przejętą za obopólną zgodą, własność Państwa Polskiego, a tym samym historycznie ani prawnie Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej nie ma żadnych podstaw dla roszczeń zwrotu wymienionych wyżej nieruchomości" - piszą we wniosku do starostwa powiatowego.

Zakon: sprawiedliwość dziejowa

Oblat nie odnosił się do ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, zaznaczał jednak, że zakonowi zależy na tym, by cała procedura odbyła się zgodnie z prawem.

Jednak sprawa "reintegracji" zabudowań klasztornych budzi wątpliwości. Profesor Jan Urban z Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego zaznacza, że "ten teren nie należał do oblatów w okresie historycznego funkcjonowania klasztoru do XIX wieku".

A co z wnioskiem rodzimowierców? - Zakładając, że są spadkobiercami słowiańskich pogan, wydawałoby się, że mają ku temu podstawy. Sytuacja jest jednak podobna jak w przypadku oblatów, bo ani jedni, ani drudzy nie byli właściwymi użytkownikami tego terenu. Rodzimy Kościół Polski to twór odwołujący się do tradycji, ale jednak nowy, w dużej części ukształtowany we współczesności. Sprawa własności jest zresztą drugoplanowa, bo najważniejsze jest to, by działki wróciły w granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego - podkreśla naukowiec w rozmowie z tvn24.pl.