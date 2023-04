Park narodowy domaga się prawie trzech milionów złotych za oderwane działki. Chce je kupić zakon oblatów

Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego domaga się od starosty kieleckiego 2,8 miliona złotych za odebrany teren. To pokłosie decyzji rządu o oderwaniu z parku trzech działek na tyłach klasztoru oblatów na szczycie Łysiec. O ich pozyskanie starają się zakonnicy.

Do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynął pozew Świętokrzyskiego Parku Narodowego przeciwko staroście kieleckiemu, który formalnie reprezentuje Skarb Państwa. Przyrodnicy domagają się 2,8 miliona złotych za trzy działki na Łysej Górze - zwanej też Łyścem i Świętym Krzyżem - za nakłady poniesione na opiekę nad tym miejscem.

Sąd: pierwsza rozprawa w maju

Jak poinformował nas w poniedziałek rzecznik prasowy kieleckiego sądu okręgowego, sędzia Tomasz Durlej, pozew złożony przez przyrodników dotyczy "bezpodstawnego wzbogacenia Skarbu Państwa kosztem Świętokrzyskiego Parku Narodowego". Jako pierwsza o skierowaniu do sądu pozwu poinformowała "Gazeta Wyborcza".

- Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 31 maja. Starostę kieleckiego reprezentować będzie Prokuratoria Generalna - powiedział sędzia w rozmowie z tvn24.pl. - Proces rozpocznie się od przesłuchania świadków. W pierwszej kolejności będą to osoby związane z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa - dodał Durlej.

Władze ŚPN uważają, że pieniądze należą im się za nakłady poniesione w czasie, gdy to park narodowy był administratorem działek na Łyścu. - Na taką kwotę (2,8 mln zł - red.) rzeczoznawca wycenił nakłady poniesione między innymi na utrzymanie budynków, gdy były one w granicach naszego parku - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl dyrektor ŚPN Jan Reklewski. Starosta kielecki Mirosław Gębski na razie nie odnosi się do sprawy. O komentarz spytaliśmy też Prokuratorię Generalną. Czekamy na odpowiedzi.