Pościg za piratem drogowym. Padły strzały

Policjanci ścigali kierowcę BMW w nocy z poniedziałku na wtorek. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Przed ścigającym go radiowozem uciekał ulicami Świętochłowic, a potem Bytomia (Ślaskie), gdzie funkcjonariusze ponownie próbowali zatrzymać auto.

Samochód spłonął

Kierowca BMW zdołał się wymknąć. Właściciela samochodu policjanci zatrzymali po kilku godzinach. Wcześniej - kilkadziesiąt minut po pościgu - złożył zawiadomienie, według którego jego auto zostało wcześniej skradzione. W podobnym czasie policjanci otrzymali informację, że poszukiwany samochód płonie na jednej ze świętochłowickich ulic. Według policji, wszystko wskazuje na to, że to 19-latek kierował samochodem, a potem - próbując uniknąć odpowiedzialności - zgłosił kradzież BMW. Śledztwo ma też ustalić, czy sam podpalił swój samochód.

Mężczyzna jeszcze w czwartek po południu ma zostać doprowadzony do chorzowskiej prokuratury, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Usłyszy prawdopodobnie zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza, niezatrzymania się do kontroli oraz składanie fałszywych zeznań.

Policja na razie nie chce kategorycznie przesądzać, czy to 19-latek sam podpalił samochód. - Policjanci oddali strzały w kierunku BMW i okoliczności powstania pożaru mogą być różne. Co do przyczyny pożaru wypowie się biegły z zakresu pożarnictwa - zaznaczyła Wierzbowska.