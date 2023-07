Uszkodzone auto niedaleko autostrady, w polu pszenicy półprzytomny mężczyzna. Był uznany za zaginionego

czytaj dalej

Brytyjski rząd zapowiedział we wtorek, że jeszcze w lipcu pierwsi nielegalnie przybyli do kraju imigranci zostaną przetransferowani na przystosowaną do tego barkę "Bibby Stockholm". Zgodnie z planem osoby przebywające na barce pozostaną tam trzy do sześciu miesięcy, do czasu rozpatrzenia ich wniosku o azyl, ale okres ten może potrwać dłużej.