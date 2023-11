Ewakuacja pół tysiąca osób ze szkoły i internatu. Ktoś miał rozpylić drażniącą substancję

czytaj dalej

Trybunał Stanu to organ władzy sądowniczej, którego zadaniem jest egzekwowanie odpowiedzialności najważniejszych osób w państwie. Kogo i za co można postawić przed Trybunałem Stanu? W jakim terminie musi się to odbyć? I co grozi osobie skazanej przez Trybunał Stanu?