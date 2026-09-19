Kraków Studenci medycyny uratowali turystę, potem zdobyli Rysy. Uczelnia im pogratulowała Oprac. Natalia Grzybowska |

Ratownik TOPR o niebezpiecznych zdarzeniach, do których doszło na Rysach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląski Uniwersytet Medyczny

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Do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego trafił mail z gratulacjami dla dwóch studentów, którzy 14 września mieli udzielać pomocy turyście poszkodowanemu podczas zejścia w rejonie Rysów. Autor wiadomości nie znał ich danych, ale zwrócił się do uczelni z prośbą o pomoc w ich zidentyfikowaniu.

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"Chciałem przekazać gratulacje studentom medycyny 3. i 5. roku Państwa Uczelni, którzy niezwłocznie przystąpili do pomocy medycznej" - napisano w wiadomości skierowanej do ŚUM.

Z relacji wynikało, że turysta spadł z wysokości około 20 metrów i doznał poważnych obrażeń głowy. Zatrzymał się tuż nad przepaścią. Studenci mieli udzielać mu pomocy aż do czasu przylotu śmigłowca TOPR.

Autor maila zaznaczył, że nie zna danych młodych mężczyzn, ale być może uczelnia rozpozna ich na załączonym zdjęciu.

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Uczelnia rozpoznała swoich studentów

Śląski Uniwersytet Medyczny poinformował później, że udało się ustalić, kim są studenci. "Oto nasi bohaterowie" - zaczyna się wpis. To Michał Kula, student piątego roku, oraz Bartosz Antonik, student trzeciego roku Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Katowicach. Uczelnia opublikowała ich zdjęcie i pogratulowała im postawy. Jak przekazali sami studenci, do działania skłonił ich impuls i nie mieli chwili zawahania.

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Mężczyźni pozostali przy poszkodowanym do czasu przybycia śmigłowca TOPR. Uratowany turysta trafił do szpitala, gdzie, jak przekazała uczelnia, dochodzi do zdrowia.

Po zakończeniu akcji studenci ruszyli dalej i zdobyli Rysy.

Źródło: Google Maps