Dwie osoby wypadły ze skutera wodnego. Kobieta dopłynęła do brzegu, trwają poszukiwania mężczyzny

Do zalewu w Strzegocicach (Podkarpacie) wpadły dwie osoby, pływające wcześniej na skuterze wodnym. Trwa akcja poszukiwawcza mężczyzny. Jego towarzyszce udało się wydostać na brzeg.

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18. Jak informuje rzecznik dębickiej policji Jacek Bator, po zalewie w Strzegocicach pływały skuterem wodnym dwie osoby, 24-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna. W pewnym momencie maszyna wywróciła się, a para wpadła do wody. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu.