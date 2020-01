Strzały padły z okna, ranny ksiądz, który chodził po kolędzie. "Głupia i niebezpieczna zabawa"

Ktoś strzelał do księży chodzących po kolędzie w Rzeszowie. Jeden z duchownych został trafiony w rękę. Nic mu nie jest, ale policja przyznaje: mogło to się skończyć tragicznie.

Księża z parafii Świętej Rodziny na osiedlu Krakowska-Południe chodzili w sobotę po kolędzie przy ulicy Solarza w Rzeszowie. To najprawdopodobniej z jednego z okien na tym osiedlu padły strzały.

Na razie policja nie wie na pewno, z czego strzelano – To mogła być na przykład wiatrówka, pistolet gazowy, ale mogła też być zabawka – mówi Szeląg w rozmowie z tvn24.pl. Policja nie ma jednak wątpliwości: nawet, jeśli użyto zabawki, to sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie. Na przykład, gdyby pocisk trafił któregoś z księży lub ministrantów w oko. Dlatego postępowanie jest prowadzone w związku z artykułem 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- To głupia, ale niebezpieczna zabawa – podsumowuje rzecznik.

"Strzelać z okna do człowieka?"

O zdarzeniu, jak podaje "Gazeta Wyborcza", parafianie dowiedzieli się podczas niedzielnego nabożeństwa. - Ksiądz mówił o tym na każdej mszy świętej. Podkreślił, że nie wie, skąd takie traktowanie. Tłumaczył, że księża nie są nachalni, nie "kopią w drzwi". Akceptują, kiedy ktoś nie chce ich wpuścić i przyjąć kolędy. Ksiądz dodał, że sytuacja mogła się skończyć gorzej, bo z księdzem chodziło dwóch ministrantów. To nastoletni chłopcy, jeszcze dzieci - mówi cytowana przez Wyborczą mieszkanka osiedla Krakowska-Południe.

"Nie chcę - nie przyjmuję, ale żeby strzelać z okna do człowieka?" – dziwiła się jedna z internautek. Inna – jak wynika z jej komentarza, mieszkanka osiedla – pisała o "małym chłopcu z pistoletem na kulki, który w tym bloku odwiedza babcię". Podejrzewała, że to on mógł stać za incydentem.