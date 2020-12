Dwa ciała w spalonym domu. Podejrzani o zabójstwo zatrzymani w Holandii

Pożar wybuchł w domu jednorodzinnym w Stryszowie w sobotę. Podczas akcji gaszenia w jednym z pomieszczeń strażacy znaleźli dwa ciała – kobiety i mężczyzny. Z budynku wyniesiono trzecią osobę, która trafiła do szpitala.

Według ustaleń reporterki TVN24 Małgorzaty Marczok, osoby, które zginęły w pożarze, to właściciel budynku i jego krewna, mieszkająca w domu obok. – W budynku znajdował się też młodszy mężczyzna. Mieli oni zostać pobici, związani, a dom podpalono. Młodszemu mężczyźnie udało się uciec i to on wezwał policję i straż – relacjonowała Marczok.