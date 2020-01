Kopali, szarpali, wyrwali włosy. Dla ofiary to była próba zabójstwa, dla sądu - pobicie

Marta D. została skatowana w marcową noc 2016 roku w miejscowości Stróże pod Myślenicami (woj. małopolskie). Kobieta w rozmowie z Renatą Kijowską, reporterką "Faktów" TVN, wspominała, że mąż zadzwonił do niej i powiedział, że jedzie ją zabić. Wcześniej miał pobić jej brata.

Zanim Paweł W. dotarł do domu, kobieta zdążyła zawiadomić policję. Chwile później jej mąż był już na miejscu i razem z kolegą rzucił się na nią. - Wszedł mój mąż z jakimś oprychem, mieli obydwaj w rękach noże. Bili mnie, kopali po całym ciele. Słyszałam tylko dźwięk wyrywanych włosów. Zmieniali się, raz jeden na mnie siedział, raz drugi. Jak jeden siedział, to drugi mnie kopał w twarz, ręce, nogi - relacjonowała kobieta.

Obrażenia odniesione przez poszkodowaną były poważne, miała między innymi uszkodzony kręgosłup. Kobiecie groził paraliż, jednak dzięki intensywnej rehabilitacji udało jej się go uniknąć.

Jak twierdzi brat poszkodowanej, Paweł W. nie pierwszy raz podniósł rękę na żonę. - Szwagier znęcał się nad siostrą i czuł się bezkarny. Miał pieniądze, poważny biznes, ale nie pomagał jej w wychowaniu dzieci. Mieli się rozwieść, niedawno wyprowadził się do Krakowa, ale agresja narastała, aż doszło do tej tragedii - opowiadał dziennikarzom brat kobiety.

Zmiana kwalifikacji

- Taki wyrok to kpina. Siostra trzy miesiące była w szpitalu. Aktualnie jest inwalidą, ma stwierdzoną niezdolność do pracy - mówił po ogłoszeniu wyroku brat ofiary.

O uzasadnienie zmiany kwalifikacji czynu zapytaliśmy biuro prasowe krakowskiego sądu okręgowego. "Sąd uznał, że nie można wywodzić zamiaru oskarżonych z faktu, iż pokrzywdzona na skutek jednego z uderzeń doznała urazu kręgosłupa (…). Nie ma żadnych danych wskazujących na to, że oskarżeni mieli świadomość, iż doprowadzili do tak poważnego urazu. (...) Mając na uwadze opisane okoliczności, nie sposób mówić o działaniu oskarżonych z zamiarem pozbawiania Marty D. życia" - czytamy w oświadczeniu sądu przesłanym do naszej redakcji.