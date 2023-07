Zawaliła się trybuna w cyrku, cztery osoby zostały ranne

czytaj dalej

Mamy informacje o niektórych podmiotach, które są w to zamieszane. To są podmioty blisko związane z obecną władzą - mówił w "Faktach po Faktach" lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, odnosząc się do listy firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Były minister rolnictwa Artur Balazs ocenił zaś, że "dzisiaj nie ma rzeczy, która by nie była dla rolników problemem". - Do wszystkiego praktycznie trzeba dokładać - dodał.