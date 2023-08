Groźny wypadek na placu zabaw. Karuzela odrzuciła 11-latka na kilka metrów

Wypadek na placu zabaw w Staszowie (woj. świętokrzyskie). 11-latek próbował dosiąść się do dzieci kręcących się na karuzeli. W pewnym momencie złapał się za jeden z jej elementów, ale siła, z jaką obracała się karuzela była tak duża, że dziecko odrzuciło na kilka metrów. Chłopiec z urazami kręgosłupa i głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jego stan jest stabilny, nie ma zagrożenia życia.

Do zdarzenia doszło w czwartek (10 sierpnia) po godzinie 19 na placu zabaw przy ul. Mickiewicza, w parku im. Górników Siarkowych w Staszowie.

- 11-latek udał się tam wraz ze swoim rówieśnikiem, do którego przyjechał w odwiedziny. Chłopiec chciał dosiąść się do dzieci, które kręciły się już na karuzeli łańcuchowej, złapał się z jeden z elementów, ale siła, z którą się kręciła, była tak duża, że puścił ten element karuzeli i odrzuciło go na około 5 metrów - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl aspirant Joanna Szczepaniak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.