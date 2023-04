Dwie nastolatki zginęły po czołowym zderzeniu. Zapadł prawomocny wyrok

Pięć lat więzienia i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów - taki prawomocny wyrok usłyszał w środę 22-latek oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie nastolatki. Do tragedii doszło w marcu 2021 roku w Starym Sączu (woj. małopolskie).

22-letni sprawca tragedii otrzymał karę pięciu lat pozbawienia wolności i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Jak poinformowała "Gazeta Krakowska", sąd podtrzymał tym samym tę część wyroku pierwszej instancji , który zapadł we wrześniu ubiegłego roku, zwiększył jednak kwotę nawiązki dla rodziców jednej z dziewczynek. Wcześniej skazany miał zapłacić rodzicom jednej ze zmarłych 15 tysięcy złotych, a drugiej - 30 tysięcy. Teraz Sąd Okręgowy zrównał te kwoty - rodziny obu nastolatek mają otrzymać po 30 tysięcy złotych nawiązki.

Nastolatki zginęły przez pirata drogowego

Do tragicznego wypadku doszło 14 marca ubiegłego roku w okolicy ronda Jana Pawła II w Starym Sączu. Jak ustalili śledczy, kierowca forda - sprawca zdarzenia - wyprzedzał ciąg samochodów, omijał dwie wysepki z lewej strony, przekroczył dozwoloną prędkość i zlekceważył znaki drogowe, co doprowadziło do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka seatem i uderzenia w drzewo i ogrodzenie.