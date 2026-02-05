Ciało kobiety znalazł mąż. Zatrzymano członka rodziny

Czarny Dunajec Źródło: Google Earth

W czwartek około godziny 8.30 rano policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała 75-latki w jednym z domów w Starem Bystrem w gminie Czarny Dunajec. Tragicznego odkrycia dokonał mąż kobiety.

Na ciele poszkodowanej znajdowały się obrażenia, świadczące o tym, że do jej śmierci mogła przyczynić się inna osoba.

Zatrzymany 39-latek

- Do sprawy zatrzymany został 39-letni mężczyzna, członek rodziny. Mieszka on w tym samym domu - powiedział tvn24.pl asp. szt. Łukasz Burek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Na miejscu trwają czynności grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu. Policja nie ujawnia na razie więcej okoliczności tej sprawy.

O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Kraków.

